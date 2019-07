Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Wittlich (ots)

In der Nacht von Dienstag, 16. Juli 2019 auf Mittwoch, 17. Juli 2019 wurde zum wiederholten Mal ein schwarzer Mercedes Viano mit luxemburgischem Kennzeichen mit Gegenständen beworfen und dadurch verschmiert. Wie bei den vergangen Taten stand das Fahrzeug in Höhe Haus Nr. 20 in der Berlinger Straße in Wittlich-Bombogen. Die Gegenstände wurden vermutlich aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug geworfen.

Hinweise nimmt die Polizei Wittlich, Tel: 06571-9260, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell