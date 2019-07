POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.07.2019

Polizei Salzgitter

Einbrüche

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Mehrum in der Straße "An der Sporthalle" zu mehreren Einbrüchen.

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen 19:00 Uhr und 03:55 Uhr in das dortige Schwimmbad ein. Im Gebäude wurden mehrere Spinde und der Kassenbereich aufgebrochen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass die Täter einen Tresor entwendeten. Zu eventuellem weiteren Diebesgut und einer Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Weiterhin wurde in das Dorfgemeinschaftshaus eingebrochen. Über eine Eingangstür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit nicht fest. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zwischen 16:00 Uhr und 07:00 Uhr war außerdem noch ein Kindergarten Ziel der Täter. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 800 Euro, als sie in einen Büroraum einbrachen und diverse Schränke durchsuchten. Auch hier kann derzeit nicht gesagt werden, ob die Täter etwas entwendeten.

Wohnmobil brannte aus

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:50 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand eines Wohnwagens am Hagenmarkt in Peine alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache brach in dem Wohnmobil einer Schaustellerfamilie ein Feuer aus. Glücklicherweise bemerkte eine Bewohnerin den Brandausbruch und konnte so ihre Familie unverletzt ins Freie retten. Ein 19- Jähriger erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnwagen verhindert werden. Leider kam für den Hund der Familie jede Hilfe zu spät. Er kam verstarb bei dem Brand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand, bei dem ein geschätzter Schaden von ca. 300.000 Euro entstand, aufgenommen.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am Donnerstagabend, um 22:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Braunschweiger Straße in Peine einen 32-jährigen Radfahrer aus Peine. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen und daraufhin einen Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,27 Promille. Dem Peiner wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

