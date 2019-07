Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.07.2019

Peine (ots)

Navigationsgerät aus PKW entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in einen im Mastenweg in Lengede abgestellten Tiguan ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie anschließend das festverbaute Navigationsgerät sowie eine CD-Steuereinheit. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 13:45 Uhr, ereignete sich in der Straße "Zum Osterberge" in Edemissen ein Verkehrsunfall. Eine 37- jährige PKW-Fahrerin aus Edemissen musste am dortigen Fußgängerüberweg anhalten, um einer 22- jährigen Fußgängerin aus Edemisserin das Überqueren zu ermöglichen. Dies erkannte der 31- jährige Fahrer eines Treckers zu spät und fuhr auf den PKW der Edemisserin auf. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW zur Seite geschleudert, verfehlte dabei die Fußgängerin nur knapp und prallte anschließend gegen eine Grundstücksmauer. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und ihr Kleinkind leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell