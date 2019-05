Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (310/2019) Einbruch in Arztpraxis in Herzberg - Hochwertige medizinische Lasergeräte gestohlen

Herzberg, Ziegengasse Zwischen Freitag, 10. Mai, 16.00 Uhr, und Sonntag, 12. Mai 2019, 17.00 Uhr

HERZBERG (jk) - Aus einer Arztpraxis in der Ziegengasse in Herzberg (Landkreis Göttingen) wurden am vergangenen Wochenende (10. bis 12.05.19) bei einem Einbruch zwei hochwertige medizinische Laser gestohlen. Der genaue Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest, wird aber im oberen fünfstelligen Bereich angenommen.

Aufgrund der Maße sowie auch des Gesamtgewichtes von insgesamt rund 90 Kilogramm wurde für den Abtransport wahrscheinlich ein Fahrzeug benutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

