Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (309/2019) Einbrecher stehlen unbekannte Menge Zigaretten aus Getränkemarkt in Adelebsen

Göttingen (ots)

Adelebsen, Lange Straße Sonntag, 12. Mai 2019, zwischen 21.30 und 03.00 Uhr

ADELEBSEN (jk) - In der Nacht zu Sonntag (12.05.19) sind Unbekannte durch eine eingeschlagene Scheibe im Eingangsbereich in einen Getränkemarkt in Adelebsen (Landkreis Göttingen) eingedrungen und haben nach ersten Informationen eine größere Menge Zigaretten aus dem Geschäft gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Von den Tätern fehlt zurzeit jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

