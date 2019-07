Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.07.2019

Peine (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Groß Lafferde

Am heutigen Mittwoch, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich auf der B1 am Ortseingang von Groß Lafferde in Richtung Hoheneggelsen ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 41- jähriger Peiner befuhr mit seinem VW Polo die B1 aus Hoheneggelsen kommend in Richtung Groß Lafferde. In Höhe des Ortseingangsschildes kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und prallte in einen entgegenkommenden LKW. Der 39- jährige Fahrer aus Polen versuchte noch durch bremsen und ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte diesen aber nicht verhindern.

Der Polo schleuderte nach dem Zusammenprall zurück und stieß anschließend gegen einen Straßenbaum.

Der Peiner, welcher nicht angeschnallt war, wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und durch die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr befreit. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der LKW- Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Neben mehreren Einsatzfahrzeugen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch der Rettungshubschrauber am Unfallort eingesetzt.

Der PKW und der LKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell