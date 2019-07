Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 04.07.2019

Salzgitter (ots)

Container brannte

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:50 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen in der Straße Am Flachen Meer in Salzgitter- Lebenstedt zum Brand eines Müllcontainers. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass weitere Container in Brand gerieten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250 Euro.

PKW zerkratzt

Einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, indem er einen in der Weserstraße in Salzgitter- Bad abgestellten PKW zerkratzte. Sowohl der Kotflügel, als auch die Beifahrerseite des VW Golf wurden beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 10:00 Uhr.

