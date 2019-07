Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Einbruch

Mittwoch, 03.07.2019, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 04.07.2019, 06:10 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Dienstag ein Fenster zu einem Verkaufsgebäude für landwirtschaftliche Erzeugnisse an der Landesstraße 615, zwischen Schladen und Beuchte, auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten der oder die Täter dann diverse Ernteerzeugnisse und Nahrungsmittel. Der entstandene Gesamtschaden wird mit zirka 500,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Radfahrer mit 2,24 Promille unterwegs

Donnerstag, 04.07.2019, gegen 21:25 Uhr

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrollierte am Donnerstagabend gegen 21:25 Uhr eine Streife der Polizei einen Radfahrer der mit seinem Fahrrad in der Fußgängerzone, Krambuden, unterwegs war. Das Fahrradfahren ist in der Fußgängerzone zu dieser Uhrzeit gestattet. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 76-jährigen Radfahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Autofahrer fährt Kind auf Fahrrad an und fährt davon

Mittwoch, 03.07.2019, gegen 15:30 Uhr

Wie erst am Donnerstagabend bei der Polizei bekannt geworden ist, ereignete sich am Mittwoch gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Ludwig-Richter-Straße / Leipziger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind leicht verletzt worden ist und der mutmaßliche Unfallverursacher davongefahren sein soll. Demnach soll der unbekannte Fahrer eines roten Autos der "Golf Klasse" beabsichtigt haben, von der Ludwig-Richter-Straße kommend nach rechts in die Leipziger Straße in Richtung Wendessen abzubiegen. Hierbei soll er vermutlich das entgegenkommende Kind übersehen haben, welches mit seinem Fahrrad bei Grünlicht ordnungsgemäß die Kreuzung überqueren wollte. Im weiteren Verlauf soll es zu einer Berührung gekommen sein, wobei das Kind gestürzt war und sich leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer soll seine Fahrt unbekümmert fortgesetzt haben. Hinweise: 05331 / 933-0.

