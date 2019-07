Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus Hetzerath

KI Wittlich (ots)

Am Mittwoch, dem 17.07.2019, in der Zeit zw. Mitternacht und 12:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im unteren Bereich der Straße 'Auf'm Berg' in 54523 Hetzerath ein. Sie verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür auf der Rückseite des Anwesens Zutritt und durchwühlten offenbar zielgerichtet alle Räume nach Wertsachen. Entwendet wurden Bargeld, Münzen und Schmuck in noch nicht konkreter zu bezifferndem Wert.

Die Polizei fragt: Wer hat am frühen Mittwoch Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten? Wem ist z.B. ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571 95000, oder die örtliche Polizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

Tel.: 06571 95000

kiwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell