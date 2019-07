Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Monzelfeld (ots)

Am Donnerstag den 18.07.2019 kam es gg. 09.30 Uhr an der Einmündung Kreisstraße 94 zur Landestraße 158 bei Monzelfeld zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person verletzt wurde. Eine aus Monzelfeld kommende Verkehrsteilnehmerin wollte an der Einmündung nach links auf die L 158 in Richtung Blockhaus abbiegen. Hierbei übersah sie ein sich von links auf der L 158 näherndes Fahrzeug. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

