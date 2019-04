Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Paderborn (ots)

(mb) Ein Auffahrunfall mit drei Autos auf der Wilhelmshöhe forderte am Dienstag zwei Verletzte.

Gegen 10.10 Uhr fuhr ein 68-jähriger BMW-Fahrer auf der Wilhelmshöhe in Richtung Schloß Neuhaus. Am Heinz-Nixdorf-Ring wollte er nach rechts abbiegen. Dabei prallte er auf einen vor ihm fahrenden VW Polo und schob diesen auf einen Opel Astra, der von einer 69-jährigen Frau gefahren wurde. Der 44-jährige Polofahrer sowie der Beifahrer (35) im Astra erlitten Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

