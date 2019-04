Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch am Sonntag

Paderborn (ots)

(mb) In einen Reihenmittelhaus am Kleinenberger Weg ist am Sonntag eingebrochen worden.

Die Bewohner verließen ihr Haus gegen 09.45 Uhr und kehrten gegen 21.10 Uhr heim. In diesem Zeitraum wurde der Einbruch verübt. Der oder die Täter näherten sich dem Haus über einen Pfad, der hinter den Gärten der Reihenhäuser entlangführt. Durch den Garten gelangten sie an das Haus und warfen ein Fenster ein. Im Haus suchten die Einbrecher nach Wertsachen. Ein geringer Geldbetrag wurde entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell