Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Junge Frau von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am heutigen Morgen (11.03.) gegen 7.30 Uhr wurde eine 17-Jährige von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Die männliche Person war am Hauptbahnhof in dieselbe Straßenbahn (Linie 1) wie die junge Frau und ihre weibliche Begleitung eingestiegen, wo er die jungen Frauen das erste Mal ansprach. Am Rathaus im Stühlinger sind der Unbekannte und die zwei Minderjährigen ausgestiegen, wo er die beiden Frauen fußläufig verfolgte und weiterhin mehrmals ansprach. Nachdem sie ihn abgewiesen hatten, schlug der Unbekannte der 17-Jährigen unvermittelt in ihr Gesicht und ging in Richtung des Hauptbahnhofs zu Fuß flüchtig. Die 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Die unbekannte männliche Person wird wie folgt beschrieben: circa 18 Jahre alt, rundes Gesicht, mittel-/osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarzer Dreitagebart und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder gesuchten Person geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord 0761/882-4221 zu melden.

