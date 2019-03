Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Suche nach vermisstem 82-Jährigen beendet - Person wieder aufgetaucht.

Freiburg (ots)

Seit heute Morgen, 11. März, gegen 09.00 Uhr wurde in Müllheim ein 82-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Der ältere Herr war von der Löfflergasse in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers wurde am Nachmittag das Stadtgebiet und Fußwege im Umland abgesucht. Die Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, suchte bis gegen 16 Uhr nach dem Mann und überprüfte unter anderem Hinweise von Zeugen wonach der Vermisste in Richtung Bahnhof gegangen sein könnte.

Dieser Hinweise bestätigte sich und der 82-jährige hatte eine Zugfahrt nach Freiburg unternommen. Um kurz nach 16.00 Uhr lief der bis dato Vermisste den Beamten sprichwörtlich in die Arme, als diese im Rahmen weiterer Ermittlungen an der Wohnanschrift zu Gange waren. Der Mann war sichtlich überrascht und bei bester Gesundheit.

RM/ DH

