Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach/Merdingen - Motocrossfahrer im Wald

Freiburg (ots)

Breisach/Merdingen - Aufgrund zahlreicher Beschwerden durch Jagdpächter und Passanten, dass in letzter Zeit vermehrt Motocrossfahrer ohne Kennzeichen in Waldgebieten umherfahren und eine erheblichen Schaden anrichten würden, wurde durch eine Polizeistreife diese Gegend am Freitagabend verstärkt bewacht. Tatsächlich konnte die Streife drei Motocrossfahrer aufspüren und einen 19jährigen Fahrer festnehmen. Die Ermittlungen werden nun zeigen, für welche Beschädigungen er in Verantwortung gezogen werden kann.

