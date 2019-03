Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstagmittag wurde um 12:25 Uhr ein 29jähriger französischer Pkw-Fahrer an der Grenze zu Frankreich kontrolliert. Die Beamten konnten feststellen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Auch hier wird der Betroffene mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen müssen.

