Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Brand

Freiburg (ots)

Breisach - Vermutlich aufgrund vorangegangener Schweißarbeiten brach am Freitagabend, kurz vor 18:30 Uhr, bei einer Firma Im Gelbstein in Breisach ein Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr Breisach, die mit über 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz war, konnte das Feuer löschen. Des Weiteren wurden Rettungskräfte des DRK hinzugerufen Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich der Schaden auf über 100.000 Euro beziffern. Die Ermittlungen dauern an.

