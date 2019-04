Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Fahrrad gestürzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat ein 25-Jähriger am Sonntagabend Verletzungen erlitten.

Der junge Mann radelte gegen 20.35 Uhr auf dem Padersteinweg in Richtung Padersee. Er kam vom Weg ab und stürzte aufs Pflaster, dann rollte er eine Böschung hinunter und landete in einem Wassergraben. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell