Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Laptops aus Schulgebäude

Paderborn (ots)

(mb) Am Stadelhof ist am Wochenende ein Einbruch in das Gebäude der Volkshochschule verübt worden.

Die Täter brachen an der Rückseite des Gebäudes von der Badengasse aus ein Fenster auf und stiegen ein. Aus den Schulungsräumen entwendeten sie mehrere Laptops. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

