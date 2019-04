Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Radtour schwer gestürzt

Delbrück (ots)

(mb) Ein 66-jähriger Rennradfahrer hat am Samstag bei einem Sturz schwere Verletzungen erlitten.

Der Rennradfahrer war mit einer größeren Gruppe Radsportler auf Radtour. Auf der Steinhorster Straße fuhr die Radlergruppe gegen 09:35 Uhr in Richtung Mondscheinsknapp. Der 66-Jährige geriet auf die Bankette und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der eingesetzte Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an, der auch nahe des Unfallorts landete. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

