POL-WHV: Mehrere Einbrüche in Varel - Polizei sucht Zeugen

varel. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Varel zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die unbekannten Täter hebelten bei einer Kindertagesstätte in der Oldenburger Straße ein Fenster auf und verschaffen sich im Gebäudeinneren durch Aufbrechen einer Zwischentür Zugang zum Keller. Ebenfalls in der Oldenburger Straße stiegen unbekannte Täter in das Gebäude einer Gesundheitsschule ein. Dazu wurde die Eingangstür aufgebrochen, im Inneren wurde eine Geldkassette geöffnet und ein geringe Menge Bargeld entwendet. In der gleichen Nacht stiegen unbekannte Täter in das Ärztehaus Neumarktstraße ein. Hier brachen die Täter durch Aufbrechen der jeweiligen Eingangstüren in zwei unterschiedliche Arztpraxen ein und entwendeten jeweils Bargeld sowie eine geringe Menge Methadon. Bei zwei weiteren Praxen im Gebäude konnten außerdem Aufbruchspuren festgestellt werden, ohne dass es zum Eindringen in die Räumlichkeiten kam. Hinsichtlich des Methadons warnt die Polizei: Die missbräuchliche Einnahme stellt eine Gesundheitsgefahr dar. Zu den Taten werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

