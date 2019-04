Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch in Nordborchen während kurzer Abwesenheit

Paderborn (ots)

Wohnungseinbruch in Nordborchen während kurzer Abwesenheit In eine Wohnung in der Paderborner Straße in Borchen wurde am Samstag in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:45 Uhr eingestiegen. Ohne Diebesgut wurde der Tatort wieder verlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

