Polizei Paderborn

POL-PB: Geparktes Auto stark beschädigt

Büren (ots)

Am Samstag, gegen 00:20 Uhr kam es in Büren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto stark beschädigt wurde. Beim Abbiegen von der Rosenstraße in die Briloner Straße schwenkte der Auflieger eines Sattelzuges so weit aus, dass ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw gerammt und gegen einen Baum gedrückt wurde. Der Baum wurde dabei entwurzelt. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, konnte jedoch nach einem Zeugenhinweis durch Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei dem Unfall war Sachschaden in Höhe von ca 7800 EUR entstanden. Gegen den LKW -Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell