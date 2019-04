Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! 26 Anzeigen wegen Handy-Nutzung am Steuer

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Knapp 60 Verkehrsverstöße ahndete die Polizei am Donnerstag beim wöchentlichen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle. Mit mehreren Teams waren die Einsatzkräfte in Paderborn mit Stadtteilen, Salzkotten und Lichtenau unterwegs. Ihr Schwerpunktthema: Ablenkung durch Handynutzung. So erwischten die Polizistinnen und Polizisten 25 Autofahrer und einen Radfahrer, die verbotswidrig beim Fahren mit ihren Handys hantierten. Bußgeldbescheide über 100 Euro plus Gebühren inklusive einem Punkt in Flensburg werden den Kraftfahrern zugeschickt. Für den Radler sind 55 Euro fällig.

Was alles hätte passieren können, als die Betroffenen anstatt auf den Verkehr zu achten ihre Handys bedienten? Die Antwort auf diese Frage ist hart: Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten und Toten, die hätten verhindert werden können. Darauf weisen die Einsatzkräfte immer wieder hin. Laut Untersuchungen von Unfallforschern ist Ablenkung zu einem der häufigsten Gründe für Verkehrsunfälle geworden. Mehr als die Hälfte aller Unfälle, so wird vermutet, steht mittlerweile im Zusammenhang mit Ablenkung.

Neben den Handyverstößen fielen 17 nicht angegurtete Fahrer auf. Einer hatte Kinder im Auto nicht vorschriftsmäßig gesichert. Sieben waren zu schnell. Dazu kamen weitere Verstöße wegen Fehlern beim Abbiegen, Ladungssicherung und Fahrzeugmängeln.

#PassAuf! Die Bekämpfung von Verkehrsunfällen, speziell mit schwerwiegenden Folgen, ist ein Behördenschwerpunkt der Paderborner Polizei. Mit konsequenten Kontrollen geht die Polizei gegen gefährliches Fehlverhalten im Straßenverkehr vor. https://paderborn.polizei.nrw/passauf

