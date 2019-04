Polizei Paderborn

POL-PB: Nächtliche Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) An der Straße Hinter den Zäunen sind in der Nacht zu Freitag Einbrüche in zwei Wohnhäuser verübt worden.

Die Täter gingen die Wohnhäuser jeweils über die Terrassen an. Sie bohren die Schlösser der Terrassentüren auf und gelangten in die Häuser. In einem Fall erbeuteten sie eine Portmonee, im anderen Fall eine Handtasche mit Geldbörse und Dokumenten. Die Bewohner der betroffenen Häuser hatten sich gegen 23.30 Uhr in den Obergeschossen schlafen gelegt. Verdächtige Geräusche hatte sie in der Nacht nicht wahrgenommen. Erst morgens fielen die beschädigten Terrassentüren auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

