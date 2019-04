Polizei Paderborn

POL-PB: Couragierte Seniorin stellt Dieb zur Rede - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Einer 79-jährigen Radfahrerin ist am Donnerstag die Handtasche gestohlen worden. Die Seniorin gab sich allerdings nicht schnell geschlagen.

Gegen 12.30 Uhr radelte die Paderbornerin am Weißdornweg. Ihre Handtasche hatte sie im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger deponiert. Plötzlich bemerkte die Seniorin einen Jugendlichen, der die Handtasche aus dem Fahrradkorb schnappte und gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen in Richtung Kaukenberg flüchtete. Die Bestohlene fuhr sofort zur Bank und ließ ihre Geldkarten sperren. Als sie wenig später wieder am Tatort vorbeifuhr, entdeckte sie die mutmaßlichen Diebe im Park. Diese ergriffen sofort die Flucht. Die 79-Jährige nahm mit ihrem Fahrrad die Verfolgung auf und erwischte den älteren der beiden Tatverdächtigen. Sie stellte den Jungen zur Rede. Der gab an, sie hätten die Tasche in einen Mülleimer geworfen. Dann gelang auch ihm die Flucht. Vergeblich suchte die Bestohlene nach ihrer Tasche.

Einer der Täter soll 16 bis 17 Jahre alt sein und kurze schwarze, vorne hochgestylte Haare haben. Während dieser komplett schwarz gekleidet war, trug der etwas ältere Komplize neben schwarzer auch weiße Bekleidung sowie eine Schirmmütze.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf die Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

