Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am späten Donnerstagnachmittag ist am Schlänger Bruch ein Einbruch in ein Einfamilienhaus verübt worden.

Die Bewohner hatten ihr Haus gegen 16.00 Uhr verlassen und waren gegen 18.00 Uhr zurückgekehrt. In diesem Zeitraum drangen Einbrecher durch ein Fenster in das Haus ein. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

