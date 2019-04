Polizei Paderborn

POL-PB: Dunkler Kombi und Zeugen nach Unfall mit verletzter Radlerin gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall an der Detmolder Straße, bei dem am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin verletzt wurde, sucht die Polizei einen dunklen Kombi und Unfallzeugen.

Die 49-jährige Radlerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg an der Detmolder Straße in Richtung Marienloh. An der Shell-Tankstelle nutzte ein Auto die Ausfahrt und bog in Richtung Innenstadt ein. Um nicht mit dem dunklen Kombi, der von einer Frau gefahren wurde, zusammenzustoßen, wich die Radfahrerin nach rechts aus und stürzte über eine niedrige Mauer. Sie verletzte sich und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Autofahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

