Polizei Paderborn

POL-PB: 80-Jährige stürzt mit Elektrofahrrad

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der Penzlinger Straße hat eine 80-jährige Radfahrerin am Donnerstag Verletzungen erlitten.

Die Seniorin fuhr gegen 11.00 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad in Richtung Driburger Straße. In Höhe Dörener Weg wollte sie nach rechts auf den Gehweg fahren. Am Bordstein stürzte die Frau und zog sich vermutlich eine Fraktur am Fuß zu. Mit einem Rettungswagen wurde die 80-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

