Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin übersieht Leichtkraftrad

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Burgstraße hat ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer am Mittwoch Verletzungen erlitten.

Eine 64-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 17.00 Uhr auf dem Stadtring zur Burgstraße. Sie stoppte ihren Wagen und fuhr dann wieder an, um nach links abzubiegen. Dabei stieß sie gegen einen 16-jährigen Kradfahrer, der von der Burgstraße nach links in den Stadtring abbiegen wollte. Das Motorrad habe sie nicht gesehen, gab die Frau später an. Der Jugendliche stürzte bei der Kollision und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Brilon gebracht.

