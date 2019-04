Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin stürzt in Unterführung

Paderborn (ots)

(mb) Eine 44-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwoch bei einem Sturz auf dem Georg-Lucas-Weg schwere Verletzungen zugezogen.

Die Radlerin fuhr gegen 19.15 Uhr auf dem Rad- und Fußweg entlang des Boker Kanals von Schloß Neuhaus in Richtung Lippesee. In der Unterführung der A33 geriet sie mit einem Pedal an das Geländer. Die unbehelmte Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

