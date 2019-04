Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen

Büren (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch konnten zwei Tatverdächtige eines Gaststätteneinbruchs Dank aufmerksamer Zeugen kurz nach der Tat vorläufig festgenommen werden.

Die Zeugen alarmierten gegen 00.15 Uhr die Polizei. Sie hatten an der Königstraße zwei junge Männer gesehen, die aus einem Gaststättenfenster kletterten und sich entfernten. An der Gaststätte wurde ein Einbruch festgestellt. Die Täter hatten das Münz-Wechselgeld aus der Kasse entwendet und waren geflüchtet. Durch die Zeugen wurden die Tatverdächtigen wenig später an der Schützenhalle entdeckt. Nach ihrem Hinweis konnten Polizeibeamte die beiden 17 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Einer der beiden versuchte Euromünzen zu verstecken. Bei seinem Begleiter fanden die Polizisten weitere Münzen. Die mutmaßliche Beute aus dem Gaststätteneinbruch wurde sichergestellt. Gegen die Tatverdächtigen läuft jetzt eine Strafanzeige, wegen des Verdachte eines besonders schweren Diebstahls.

