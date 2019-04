Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem Diebesweg ist am Dienstag ein Radfahrer bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

Ein 78-jähriger Mazdafahrer fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Hatzfelder Straße zum Diebesweg. An der Einmündung stoppte er zunächst, bog dann nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 60-jährigen Radfahrers, der auf dem Diebesweg in Richtung Senne unterwegs war und nach links in die Hatzfelder Straße einbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte der Radler und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde der 60-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

