POL-PB: Einbrecher stehlen Waschmaschine und Elektro-Bauteile

(mb) Bei einem über die Osterfeiertage verübten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Helmerner Weg haben die Täter unter anderem schwere Beute gemacht.

Die Bewohner verließen das Haus am Gründonnerstag gegen 08.00 Uhr. Bei der Rückkehr am Dienstagmorgen gegen 02.00 Uhr fiel der Einbruch auf. Durch ein eingeschlagenes Fenster waren die Täter in das Haus eingedrungen und hatten nach Wertsachen gesucht. Sie entwendeten mehrere elektronische Bauteile, einen Laptop, ein Handy, eine Werkzeugkiste und aus dem Keller eine Waschmaschine. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

