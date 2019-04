Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Vier teils schwerverletzte Autoinsassen

Büren (ots)

(mb) An der Anschlussstelle von der L776 zur L751, Büren-Wewelsburg/Salzkotten, sind am Dienstagmorgen zwei Autoinsassen schwer und zwei leicht verletzt worden.

Gegen 07.15 Uhr fuhr ein 20-jähriger 1er-BMW-Fahrer aus Magdeburg aus Richtung Paderborn kommend an der Anschlussstelle Wewelsburg von der L776 ab. An der Einmündung zur L751 missachtete er die Vorfahrt einer in Richtung Salzkotten fahrenden 5er-BMW-Fahrerin (40) und bog nach links ab. Der 5er-BMW prallte frontal gegen die linke Seite des kleineren BMW, der mit insgesamt vier Insassen besetzt war. In dem 1er BMW erlitten der Fahrer leichte sowie die Beifahrerin (20) und ein Mädchen (11) im Fond schwere Verletzungen. Die 40-jährige BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Drei Notärzte und mehrere Sanitäterteams versorgten die Verletzten am Unfallort. Mit Rettungswagen kamen die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn. Beide schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis etwa 10.00 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell