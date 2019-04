Polizei Paderborn

POL-PB: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall zwischen Niederntudorf und Haaren

Bad Wünnenberg (ots)

Donnerstag, 18.04.19, 07:20 Uhr, Bad Wünnenberg, Haarener Straße; L636 / L818

Die 58 jährige Fahrerin eines Opel Astra missachtete im Kreuzungsbereich der beiden Landstraßen zwischen Niederntudorf und Haaren die Vorfahrt des 55 jährigen BMW Fahrers, der aus Niedertudorf in Richtung Haaren fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrzeugführer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Ein weiterer Unfallzeuge leistete bis zum Eintreffen des Rettungswagens erste Hilfe. An beiden Fahrzeugen entstand derartig hoher Sachschaden, dass sie nicht mehr fahrbereit von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Schadenshöhe: 27100,-- EUR

