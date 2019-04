Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht in Salzkotten

Salzkotten (ots)

Sonntag, 21.04.19, 12:00 h - 14:50 h, Salzkotten

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer parkte seinen blauen Audi A 6 am rechten Fahrbahnrand der Straße Zur Schanze in Richtung Kösliner Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden vorne rechts am Fahrzeug fest. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden. Schadenshöhe: 2 500,-- EUR

