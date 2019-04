Polizei Paderborn

POL-PB: Sturz eines Radfahrers auf dem Gehweg

Paderborn (ots)

Sonntag, 21.04.19, 11:00 h, Paderborn Ein 52-jähriger Radfahrer fährt auf dem Gehweg der Josef-Schröder-Straße in Richtung Borchener Straße. Als ein 26-jähriger Fußgänger aus einer Hauszuwegung auf den Gehweg tritt, kommt der Radfahrer bei seinem Ausweich- und Bremsvorgang zu Fall und prallt gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wird bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entsteht leichter Sachschaden. Schadenshöhe: 200,-- EUR

