Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Smartphones

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Freitag, 22.02.2019, kam es in der Zeit zwischen 10.55 Uhr und 11.10 Uhr in Uslar, Kurze Straße, in einem Bekleidungsgeschäft zu einem Diebstahl eines Smartphones. Der Wert des entwendeten Smartphones beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat unter der Rufnummer 05571/926000.

