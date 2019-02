Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchdiebstahl in Vereinsheim

Uslar (ots)

BODENFELDE/WAHMBECK (stüw.) In der Zeit von Freitag, 22.02.2019, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 24.02.2019, 16.30 Uhr, kam es in Wahmbeck, Neue Straße, Vereinsheim des TSV Wahmbeck, zu einem versuchten Einbruchdienstahl. Bisher unbekannte Täter versuchten gewaltsam durch Aufhebeln der Eingangstür und Herausbrechen eines Fenstersicherungsgitters in das Vereinsheim einzudringen. Täterhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Rufnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

