Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Uslar (ots)

B 241 (js) Am Sonntag, dem 24.02.19, gegen 12.24 Uhr, befuhr ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Lauenförde mit seinem Fahrzeug die B 241 aus Richtung Winnefeld kommend in Richtung Schönhagen. Der vor ihm fahrende 39-jährige PKW-Fahrer aus Höxter wollte mit seinem Fahrzeug nach rechts in einen Forstweg abbiegen. Der 69-Jährige bemerkte dies zu spät und wich nach rechts aus. Dabei kollidierte der PKW mit dem bereits schon fast abgebogenen PKW des 39-Jährigen. Eine 56-jährige Mitfahrerin im PKW des 69-Jährigen sowie der 39-Jährige wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell