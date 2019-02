Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57587 Birken-Honigsessen, Hüllstr. 1 (ots)

Am Mo., 18.02.2019, gegen 10:00 Uhr, hatte ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Tourneo sein Fahrzeug zunächst auf dem Parkplatz der dortigen Sparkasse abgestellt und wollte nun rückwärts auf die Hüllstraße auffahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw Hyundai Tucson eines 47-jährigen Fahrzeugführers, der die Hüllstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Von-Ketteler-Straße befuhr. Eine 48-jährige Beifahrerin im Pkw Hyundai erlitt eine leichte Verletzung. An den beiden Fahrzeugen entstand ca. 4300,-EUR Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell