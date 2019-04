Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin fährt Fußgänger beim Abbiegen an

Paderborn (ots)

(mb) An der Detmolder Straße, Ecke Diebesweg, ist am Mittwoch ein Fußgänger (57) von einem Auto angefahren worden.

Eine 48-jährige Renaultfahrerin fuhr gegen 17.00 Uhr auf der Detmolder Straße in Richtung Paderborn. An der Kreuzung Diebesweg/Georg-Marshall-Ring musste sie bei Rot halten. Bei Grün fuhr sie an und bog nach rechts in den Diebesweg ab. Dabei kollidierte sie mit einem 57-jährigen Fußgänger, der ebenfalls Grün bekommen hatte und den Diebesweg in der Fußgängerfurt in Richtung Paderborn überqueren wollte. Der Mann schlug auf die Motorhaube und dann auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

