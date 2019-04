Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Elektro-Fahrrad gestürzt

Borchen (ots)

(mb) An der Hauptstraße ist am Mittwoch ein Radfahrer gestürzt.

Der 51-jährige Radler fuhr gegen 19.05 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hauptstraße in Richtung Limberg. Am Mühlengraben bog er nach rechts auf den Radweg ab. Am Bordstein stürzte der Mann und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell