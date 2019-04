Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrrad contra Cityroller

Stuttgart-West (ots)

Eine 37 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen (08.04.2019) in der Silberburgstraße mit einem neun Jahre alten Cityroller-Fahrer zusammengeprallt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Junge kam mit leichteren Blessuren davon. Die 37-Jährige radelte gegen 07.50 Uhr in Richtung Lerchenstraße und wies den Neunjährigen auf seinem Cityroller an, zu seiner Sicherheit den Gehweg zu benutzen. Daraufhin lenkte der Junge sein Gefährt plötzlich nach links und kollidierte mit der Frau, die gerade überholen wollte.

