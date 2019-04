Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Feinstaub-Mess-Station beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (06.4.2019) die Feinstaub-Mess-Station an der Straße Am Neckartor beschädigt. Offenbar legten die Unbekannten zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr ein Feuer direkt an dem Gehäuse der Messstation und richteten dadurch erheblichen Sachschaden an. Das Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg beziffert diesen vorläufig auf rund 200.000 Euro. Die Messstation ist vorläufig nicht mehr betriebsfähig. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell