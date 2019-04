Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrt nicht bezahlt - Fahrer attackiert

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 28 Jahre alte Frau hat am frühen Sonntagmorgen (07.04.2019) in der Neckarstraße zunächst ihre Taxifahrt nicht bezahlt und dann den Taxifahrer angegriffen, der sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte. Die 28-Jährige war gegen 04.50 Uhr mit dem Taxi des 61-Jährigen in die Neckarstraße gefahren. Als der Fahrer den Fahrpreis von rund 20 Euro forderte, wollte die Tatverdächtige zunächst mit zwei Tuben Kosmetikcreme bezahlen. Als der Taxifahrer auf Barzahlung bestand, versuchte die Frau zu flüchten. Der Fahrer hielt sie zunächst fest, als sie ihn schlug, trat und in den Unterarm biss, ließ er jedoch los. Die Frau flüchtete, verlor dabei jedoch ihren Geldbeutel, in dem sich auch ihr Personalausweis befand. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte fanden den Geldbeutel, sie nahmen die Tatverdächtige wenig später vorläufig fest. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss nun mit einer Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung rechnen.

