Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein unbekannter Fahrer hat am Samstag (06.04.2019) in der Filderhauptstraße einen Lastwagen angefahren und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand hoher Sachschaden. Der weiße Lastwagen der Marke MAN war ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt, als ein bislang unbekannter Fahrer mit einem unbekannten Fahrzeug zwischen 17.30 Uhr und 17.55 Uhr vermutlich im Vorbeifahren den Lastwagen streifte und eine etwa zwei Meter lange Kratzspur an der Fahrzeugseite verursachte. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu wenden.

