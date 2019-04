Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschwindigkeitsmessung

Stuttgart-Süd (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben in der Nacht auf Samstag (06.04.2019) Geschwindigkeitsmessungen in stadteinwärtiger Richtung an der Bundesstraße 27 durchgeführt. Die Beamten stellten in der Zeit von 22.15 Uhr bis 01.15 Uhr 132 Verstöße fest. Davon fuhren sechs Fahrzeuglenker um mindestens 41 Stundenkilometer zu schnell. Die Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Anzeigen, Bußgeldern, Punkten in Flensburg und teilweise mit Fahrverboten rechnen.

