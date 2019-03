Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche- Täter scheitern mehrfach

Mönchengladbach (ots)

Zwischen dem vergangenen Freitag, 22.00 Uhr und Samstag, 06.00 Uhr haben Einbrecher auf der Bettrather Straße erfolglos an der Haustür eines Zweifamilienhauses gehebelt.

Am Samstag gingen Wohnungseinbrecher in der Zeit von 10.10 Uhr bis 20.50 Uhr ein Wohnhaus an der Straße Am Hockstein von der rückwärtigen Seite aus an. Dort brachen sie das Türschloss eines Hintereingangs auf und suchten in den Wohnräumen nach Wertgegenständen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

In dem Zeitraum von Samstag (11.30 Uhr) bis Sonntag (15.00 Uhr) wurde die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße durch Hebeln beschädigt.

Durch Geräusche an der Wohnungstür war ein Bewohner am Samstagmorgen um 09.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Gerkerather Mühle aufmerksam geworden. Als er die Tür öffnete, stand ein Mann mit einem Schraubendreher vor der Tür, der sofort die Flucht ergriff. Der Verdächtige hatte kurze schwarze Haare, eine dunklere Hautfarbe und war etwa 185 cm groß. Er und trug eine blaue Hose, die weiße Farbflecke aufwies sowie schwarze Schuhe.

Am Sonntag scheiterten Unbekannte an dem Versuch, zwischen 14.30 Uhr und 18.50 Uhr eine Hauseingangstür eines Wohnhauses an der Margarethenstraße aufzuhebeln.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

